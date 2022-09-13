台灣史前文化博物館與日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館，13日舉行兩館「MOU合作備忘錄」線上簽署儀式。（張毓翎攝）

台灣史前文化博物館與日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館，13日舉行兩館「MOU合作備忘錄」線上簽署儀式，針對未來交流推動工作，史前館已成立「鳥居龍藏台灣調查顯影計畫工作小組」，盼望之後國境解封後，推動實體交流互訪，並在德島出身的日本人類學研究先驅鳥居龍藏研究基礎上，繼續發掘新成果。

今日兩館「合作備忘錄」線上簽署儀式，由台灣史前館館長王長華與日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館館長長谷川賢二共同簽署，台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之到場見證。

鳥居龍藏紀念博物館位於日本四國德島縣文化之森綜合公園內，此博物館的設立，是為紀念及表彰德島出身的人類學研究先驅鳥居龍藏。日據時期，鳥居龍藏為初期階段來台進行原住民研究的日籍學者，也是首位攜帶玻璃乾版相機進行台灣原住民族調查的學者，為台灣原住民留下許多第一手珍貴的影像資料。

王長華表示，史前館根據鳥居龍藏先生在台灣南部田野調查資料，做好相關妥善規畫，過去2年兩館已有2次線上的議題研究分享，希望在國境解封之時，希望可以邀請對方的研究同仁來台，站在鳥居博士的紀錄上面，繼續發掘新的意義。

王長華說，未來也期待鳥居龍藏紀念博物館的館方來史前館參觀，尤其今年將完成台東本館的建築再造，以及博物館常設展的更新，希望明年春天盛大舉行開幕的時候，對方也能一同共襄盛舉，給予他們勉勵。