大陸中秋連假期間，各地迎來短程出遊潮，富有歷史文化內涵的江蘇省也從疫情影響下逐漸恢復。據江蘇省政府統計，全省A級景區和鄉村旅遊點共接待遊客759萬人次，旅遊消費總額28.58億元（人民幣，下同，約合新台幣127.62億元），恢復到去年同期的7至8成，商業銷售額也較去年中秋期間增長2.3％。

澎湃新聞報導，據江蘇智慧文旅平台監測，大陸中秋連假期間，全省納入監測的A級景區和鄉村旅遊點共接待遊客759萬人次，旅遊消費總額28.58億元，按可比口徑分別達到2021年同期的82.2％和72.3％，較今年端午假期的恢復程度分別上升27.69和25.74個百分點。

此外，據江蘇省商務廳對重點商貿流通企業的監測和初步統計，全省重點商貿流通企業9月10日至12日累計實現銷售額39.4億元，比去年中秋期間增長2.3％。其中零售業銷售額28.7億元，下降2.1％；餐飲業營業額0.7億元，增長11％。

江蘇省文旅廳向澎湃新聞表示，今年中秋江蘇A級景區共接待遊客531.3萬人次，遊客消費達21.5億元，按可比口徑分別達到2021年同期的95.6％和80.6％，短距離、高頻率、個性化的出行方式催化傳統景區打造新場景、衍生新業態。連假首日，南京夫子廟核心景區、老門東和玄武湖景區晚間接待量按可比口徑分別為去年同期的165％、209％、296％。