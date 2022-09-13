慈濟基金會執行長顏博文近日爆料，去年購買疫苗時遭政界、工商大老勸阻，時任疫情指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中與行政院雖都予以否認，仍引發各界質疑。《美麗島電子報》董事長吳子嘉則爆料，勸阻慈濟的人就是民進黨的外圍；至於疫苗採購合約與高端疫苗亂象，背後也都隱藏了龐大的利益，綠營不顧台灣人民死活只顧搞私利，讓他無比憤怒，盼政權輪替後把這些人都抓起來。

吳子嘉昨日（12）在網路節目《董事長開講》表示，陳時中現在封存30年的檔案，裡面有一個行政院跟BNT簽的「失敗的合約」，合約中一劑疫苗的單價是50元，慈濟、台積電等民間善心組織一劑買30元，所以如果衛福部當初買成的話，形同汙1億美金（價差折合台幣約30億），這就是為何他要將檔案封存30年，因為一旦解封，就東窗事發了。

吳子嘉指出，慈濟這次出來講這些話，背後大有玄機，例如為何慈濟不把出面勸阻的人說出來？因為其實那些人就是民進黨找出來的說客，畢竟慈濟形象實在太好，慈濟當時一出來給政府帶來極大壓力；至於「那些人」到底是誰，其實就是民進黨的外圍，他們跟綠營就是一丘之貉。

吳子嘉氣憤爆粗口痛罵蘇貞昌、陳時中，喊話要這二人如不服氣就趕快去告他。吳火大開嗆，疫苗這是攸關台灣人性命的事，台灣人不斷在死，這些人還故意拖延；吳子嘉質疑拖延是為了護航高端，他一想到高端浪費幾十億就非常憤怒。

吳子嘉更爆料，BNT的EUA其實2021年初在衛福部網站上就有了，但民間善心組織6、7月份準備從國外進貨疫苗時，衛福部卻又以「沒有EUA」阻撓，就是擺明了要來把人拖死，這種行為跟搶錢的強盜無異。吳強調他最火大的是，直到7月份蔡政府居然還在擋，居然還這樣戲弄滿懷善心的民間慈善家們，他希望明年政權更迭後，把這些人「通通抓起來」。

還原EUA問題，事實上立委邱顯智去年5月30日也曾公開質疑，根據疾管署在2021年3月10日發布的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」，內容清楚提到，BNT疫苗已經通過我國EUA；他當時表示，近日曾針對疫苗的事情詢問陳時中，陳回應「不論是AZ、moderna或者BNT疫苗，都已取得EUA，我們已經提供認可，是可以進口的藥。」但陳時中後來回應其他人時，卻又說他記錯了。 邱顯智批，衛福部早在3月時，就清楚寫出BNT疫苗已取得EUA，但近期疾管署卻又悄悄更改，這中間到底出現什麼問題，BNT到底是有或沒有取得EUA，陳時中應該要出面說明清楚。