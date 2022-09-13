民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，13日前往平鎮獅子林社區發展協會，提出長者照顧政策，針對對手國民黨張善政涉嫌抄襲的研究案，農委會說沒有終生保密規定，張說釐清事實要求農委會公布和宏碁的合約，鄭運鵬對此表示，終生保密條款似乎是張自己創造出來的說法，因為有所隱瞞所以是推託之詞。

鄭運鵬說，農委會是合約的甲方，財產權屬於他們，也說已經結案沒有保密的義務和規定，所以這顯然是張善政自己有所隱瞞，有所不便公開，是他的推託之詞，不曉得到底是他自己有些秘密不敢講出來，還是宏碁那邊有要求，張自己讓別人擠牙膏不如自己把牙膏擠出來，證明自己的清白。鄭運鵬也批，張以前說要開的說明會，到現在一場都沒有開過，一分鐘都沒有開過，這5736萬的研究案農委會都說沒有保密條款了，請他公開講清楚。

至於媒體指鄭運鵬與張善政民調拉近，也有民調說在壯年族群這塊落後張，鄭運鵬對此認為，每一個民調都有不同的方式，看起來每一家的趨勢一致的都是在拉近甚至是領先，表示這一個月來選舉節奏、活動和政策是獲得認同的，我們在繼續加油。至於在哪一個單項裡面會有強弱，這個會做參考，但趨勢都是向上的這一點受到鼓舞。

他也說，自己沒做民調，有些人說對自己不利的民調，就是別人有調整的，也不會認為看到對自己有利的民調，就能夠休息，這些只是當作選舉節奏上面的參考，一向的心態就是每天都當作打平、落後一點點，這樣子才能夠激起團隊士氣。

至於鄭寶清說要當無黨籍母雞，遭現任市議員段樹文發文否認結盟，鄭運鵬說，選舉過程中不要去勉強別人，有發生這樣的狀況相信雙方可能都不願意，選舉太勉強可能會造成別人的困擾，選舉風氣不應該這樣，兩邊可能有點誤會，請他們多溝通。