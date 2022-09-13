艾美獎（EMMY Awards）頒獎典禮的紅毯星光熠熠，女星偏愛以復古造型走紅毯，十分貴氣優雅，其中又以拿下視后寶座的阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）和千黛亞（Zendaya）最受好評，另艾芬妮（Elle Fanning）以復古造型現身，頗有在劇中飾演凱薩琳大帝的氣勢。

拿下迷你影集電視電影類影后的阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）身穿亞曼尼（Armani Prive）粉紅色亮片魚尾緊身訂製禮服，化身美人魚走紅毯，手腕佩戴搭配積家（Jaeger-LeCoultre）鑽表，完美展現視后風采，榮登紅毯最美。

以《高校十八禁》拿下戲劇類視后的千黛亞身穿Valentino黑色禮服、佩戴寶格麗珠寶走紅毯，可說是本屆艾美獎的最大贏家。（AP）

以《高校十八禁》入圍最佳製作人並拿下戲劇類視后的千黛亞（Zendaya），可說是本屆艾美獎的最大贏家，她身穿Valentino 的經典蝴蝶結黑色禮服，佩戴寶格麗（BVLGARI）鑽石頸鍊，風格端莊優雅，與昔日小童星的形象大不相同。

艾芬妮以復古造型現身，頗有在劇中飾演凱薩琳大帝的氣勢。（AP）

以復古造型走紅毯的艾芬妮（Elle Fanning），梳理整齊繁複的麻花髻，身穿Sharon Long絲絨訂製禮服，華麗的曳地裙襬露出粉色絲緞內裡，藉此呼應她在《凱薩琳大帝》 (The Great)中的女皇角色，貴氣逼人、氣場超強。

拿下劇情類最佳女配角的茱莉亞加納穿GUCCI訂製禮服，腹部挖空鑽石形狀，成為紅毯上的鑽石。（AP）

拿下劇情類最佳女配角的茱莉亞加納（Julia Garner），在紅毯上可不願只是個配角，她身穿GUCCI訂製黑色絲絨禮服走紅毯，禮服在小腹有個鑽石形狀的鏤空設計，秀出她粉嫩健美的小腹，象徵著茱莉亞加納本人就是一顆美麗耀眼的鑽石，別具意義。

這襲GUCCI訂製禮服在肩膀、領口和裙襬等處精繡花朵，繡工十分精緻，花朵在禮服上錯落綻放、栩栩如生，茱莉亞加納身上的另一個美麗焦點，是她纖纖手指上一枚逾5克拉的訂婚鑽戒。

46歲的瑞絲薇斯朋不讓美眉專美，穿藍色亮片小禮服搭配Tiffany & Co.海水藍寶項鍊，青春洋溢。（AP）

46歲的瑞絲薇斯朋 (Reese Witherspoon)不讓美眉專美，身穿藍色亮片緊身小禮服走紅毯，搭配Tiffany & Co.海水藍寶項鍊、耳環與戒指，顯得青春洋溢。