政府為打炒房，行政院今年4月通過《平均地權條例》修正草案，但立法院上會期並未排入審查，跨黨派5位立委今（13日）上午齊聚立法院呼籲將《平均地權條例》修法列為本會期優先法案。國民黨立委吳怡玎直言，「民進黨真的不要打假球！」在立院內絕對多數，只要黨團願意排審、一致下令，一定會通過修法。

巢運今（13日）上午邀請民進黨立委江永昌、吳玉琴、國民黨立委吳怡玎、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿等5位跨黨派立委召開記者會，籲將《平均地權條例》列為本會期優先法案，並於開議後盡速審議並通過，以抑制房市投機炒作熱潮，維護居住正義。

吳怡玎表示，依據內政部公告111年第1季全國住宅價格指數為121.01，創下歷史新高，較上季上升2.99％，較去年同季上升9.41％，為何政府拚打房，但從108年第1季至111年第1季的全國住宅價格指數卻上漲超過20％；《平均地權條例》修法的方向非常正確，其中「限制換約轉售」為打炒房的核心問題。

吳怡玎說，如今政府就可以限制「換約轉售」（紅單），央行本來就有管制措施，只是一直未使用，例如可透過貸款成數來「限制換約轉售」，民眾要貸款時持有的預購單若並非來自於建商，代表已經轉手，只要銀行不願意放貸，民眾還敢再交易紅單嗎？

江永昌表示，身為執政黨立委責無旁貸，會盡全力盼可以在這個會期可以修法成功。政院預告了結果沒有完成修法，產生「預期效用﹞造成逃命潮，經濟要活絡就必須要有交易，但必須是正當良善而非炒弄、炒作的交易

江永昌強調，任何炒弄、炒作傷害人民權益，讓大家負擔不起房價，政府都應該全力禁止；若真的要打擊炒房，內政部發布今年第一季房價負擔能力指標，全國房價所得比為9.58倍，相較於去年第四季還是增加，政府政策何在？

吳玉琴說，本次修法重點在「打擊紅單炒作」、「禁止預售屋與新成屋契約轉售條款」以及「私法人購屋與轉讓限制條款」。紅單與預售屋、新成屋契約炒作，本來就不應該在購屋市場出現，因為「房子是用來住的，不是用來炒的！」

張其祿表示，民眾黨團支持盡速排審，全面斷絕房屋被當作炒作標的，改善國內房屋價值扭曲的歪風，讓房屋可以實質提供給有居住需求的民眾。邱顯智說，修法已經遲到太久太久，如今房價高不可攀，台灣的預售屋是炒房的核心所在。