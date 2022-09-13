放流水產動物是沿近海增裕漁業資源常用方法，為強化海域物種放流管理，並維護海洋生態環境，農委會於2022年9月12日公告修正「水產動物海域放流限制及應遵行事項」，增訂放流野生水產動物須經申報、辦理海域放流人員須取得教育訓練認證等，新制將於10月上路。

漁業署表示，為強化海域放流物種管理，自10月1日起實施新制，例如購自漁船捕獲之活體野生水產動物，應於放流前需向購買漁船長取得卸魚聲明及交易證明等資料，利用漁業署建置之海域放流平台，向放流當地縣市政府進行申報，並限在購買地的海域放流。

此外，海域放流人工繁殖種苗，可向漁業署申請年度放流計畫，經審核同意後，即可依其規劃放流，以節省行政流程。

漁業署指出，自2024年1月1日起，海域放流作業應由經受過教育訓練人員執行，漁業署將於2023年辦理海域放流教育訓練課程，讓放流人員學習海洋生態環境保育理念，以及讓放流人員瞭解海域放流作業注意事項，透過知識傳遞，倡導正確海域放流。