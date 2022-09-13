喧騰一時的前台大教授郭明良論文造假案，台北地檢署接獲告發指郭與研究團隊、前台大教授張正琪、蘇姓、查姓成員4人。以造假論文申請研究費、報名學術獎長達10年，涉嫌詐欺。檢察官調查時，郭明良4人否認犯罪，辯稱是「疏忽」，檢察官雖認定郭明良等人論文確實違反學術倫理，但難以認定為蓄意造假的詐欺犯意，也難定圖檔出自何人之手，今依罪嫌不足，不起訴郭男4人。

本案緣於2016年11月，國外網站「PubPeer」（學術同行審論平台）揭露郭明良研究團隊論文的圖片數據疑似違反學術倫理，後續經科技部、教育部調查，認定共有9篇論文違反學術倫理，包括圖片都造假。事後有人向北檢告發郭男與研究團隊、前台大教授張正琪、蘇姓、查姓成員4人。以造假論文申請研究費、報名學術獎，長達10年，涉嫌詐欺。

告發指出，郭明良自2005至2016年以7篇造假論文，向國科會、科技部詐領主154萬餘元，團隊查姓成員從中獲利41萬餘元；郭明良另以3篇論文向教育部申請學術獎，詐領60萬元獎金及榮譽證書。

蘇姓成員以2篇論文向國科會、教育部詐領34萬餘元，另向國科會申請吳大猷先生紀念獎，獲頒獎牌、獎金30萬元；張正琪則以2篇論文向國科會、教育部詐領研究費76萬元。

檢方調查時，郭明良4人均否認犯罪，辯稱透過西方轉漬法使用底片進行蛋白質分析，但圖檔量大且每張都很相似，且因實驗過程累積大量底片，才會拿錯底片。

檢察官調查後認為，郭明良研究團隊論文經教育部、科技部調查，確實有違反學術倫理，並稱團隊非無心之過所能解釋，但難以證明4人蓄意造假，有詐領研究費犯意。且圖檔由實驗室內博士生、碩士生分工合作完成，難以認定論文圖檔出自何人，4人罪嫌不足，圴處分不起訴。