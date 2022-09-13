自行車族群8月營收包括整車廠及零件廠表現一樣出色，不過，今日股價兩極化，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)力守平盤上方，但零件廠商利奇(1517)、日馳(1526)跌幅在1~3%不等，全球最大的鏈條供應商桂盟(5306)則是力守平盤。

巨大集代工業務因大陸各廠區產能恢復正常，加上匈牙利新廠生產順暢，推升出貨大幅成長，8月合併營收年增35％，創同期新高；前8月合併營收年增13.53％，續創同期新高。

巨大昆山廠在2022年的Q2停工，使得部分出貨遞延Q3，Q3營運表現將優於Q2，2022年全年度在電動車出貨量持續成長，加上台幣貶值有利環境推升下，法人預期，營收及獲利都將同步成長。至於2023年度，電動自行車出貨持續成長，但在傳統自行車出貨呈現衰退，加上2022年匯兌利益墊高營運基期，將使2023年獲利僅能呈現微幅成長的局面。

美利達集團8月合併營收年增17.45％，前8月合併營收年增10.9％。美利達投資的Specialized(SBC)由於營業費用增加且歐元貶值產生匯損，因此貢獻縮水，將導致美利達今年獲利產生波動，法人甚至認為，美利達2022~24年獲利年複合成長率將由先前3年的雙位數降至單位數。美利達近期股價失去動能，短線表現疲弱。