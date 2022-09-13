年底九合一選舉合併18歲公民權修憲案複決投票，國民黨今啟動「青年挺18戰隊」大串聯宣講，將全國分7區，由青年團執行長蕭羽耘任總隊長帶領7分隊長前進全台各角落，呼籲民眾支持18歲公民權修憲，盼催出965萬張同意票。

國民黨革實院院長林奕華表示，宣講採陸戰、空戰串聯，與所屬責任區有地緣關連的7區分隊長將號召各縣市青年上街，在全台青年最喜歡去的地標、各地車站、高中校門外等地巡迴宣講，過程也將邀黨籍縣市長或縣市議員參選人一同響應。

此外，林奕華說，青年街講過程也會透過製作成圖文、影音行銷，透過新媒體擴大增加認同，盼催出同意票；現在是18歲公民權修憲複決最關鍵時刻，國民黨將加強宣傳為爭取965萬張同意票盡心力，讓18歲未來有選舉與被選舉權。

任「青年挺18戰隊」總隊長的青年團執行長蕭羽耘表示，國民黨的嬰仔人有耳有嘴，現在要挺18歲公民權，堅定支持18歲青年公民權與參政，讓更多人決定國家未來。

國民黨主席朱立倫表示，青年是國家的希望，但當前物價飛漲、經濟衰退、疫情衝擊，讓年輕人日子愈來愈難過；國民黨這次選戰主軸是「為你拚好日子」，就是要讓年輕朋友可以過好日子，盼年底18歲公民權修憲案複決能夠順利通過。

朱立倫說，年底選舉國民黨不但要爭取青年選票，更支持與所有青年相關的18歲公民權案，國民黨永遠跟青年站在一起；年底選戰最大戰略，就是腳踏實地、實實在在「為你拚好日子」。

朱立倫也提到，國民黨年底九合一選舉提名的參選人都是中道、理性、務實、穩健，且執政經驗、過去從政經歷都讓民眾信賴度很高，這就是國民黨爭取年底勝選的最大競選主軸。