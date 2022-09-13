第46屆國際技能競賽原定2021年舉行，因疫情延至今(2022)年9至11月於各國分流舉辦。勞動部長許銘春日前親赴新北高工，拜訪行動應用開發職類正取國手葉家均，致贈國手會旗及紀念品，期勉臺灣史上最年輕技職國手能旗開得勝。

葉家均目前就讀新北高工資訊科二年級，並於第51屆全國技能競賽勇奪「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌，同時獲選為第46屆國際技能競賽行動應用開發職類國手。勞動部長許銘春專程到學校訪視葉家均培訓狀況，鼓勵他於10月3日至10月19日赴韓國比賽時，能保持平常心沉著應戰，並於國手會旗上寫上「絕對的專注、絕對的信心」文字，激勵國際技能競賽歷史上最年輕的國手能以絕佳的狀態，充分的信心贏得國際賽事，成為臺灣技職之光。

葉家均表示，新北高工的資訊領域全國最強，在此學習可磨練自己的職場技能，加上學長姊屢屢在全國技能競賽創下佳績，優質的學風激勵自己迎向挑戰。選擇資訊領域，是選擇自己所愛，所以長時間練習也會感到非常的快樂。感謝家人的支持，讓自己可以不斷探索興趣，雖是首次參與國際技能競賽，心中無太多的壓力，期望自己專注在比賽練習，拿下好成績，為國爭取榮耀。

新北高工於8月份辦理為期6天的2022亞洲技能競賽線上邀請賽。(圖／新北市政府教育局提供)

新北高工獲得新北市頂尖群科計畫補助打造優質的「資訊國手培育中心」，提供選手專業的培訓，更積極辦理相關競賽，如8月份辦理為期6天的2022亞洲技能競賽線上邀請賽，6個國家7位選手參賽。其中1名選手仇胤年，畢業於新北高工資訊科，目前就讀國立臺灣科技大學。高三時參加第50屆全國技能競賽「網頁技術」榮獲金牌，今年更代表臺灣參與第46屆國際技能競賽網頁技術國手。他表示網頁技術包含網站資料庫系統、製作客戶端網頁、撰寫伺服器端程式、使用美術編輯軟體等，學習領域廣闊。

勞動部長許銘春部(中)與葉家均(左四)及學校團隊合照。(圖／新北市政府教育局提供)

新北高工校長林清南表示，新北高工將持續以優質的技職教育，成就更多孩子璀璨的未來，期許國手們在專業技職的培訓環境中，精進專業技能。歷年金牌指導老師陳錫齡也說，國手葉家均於疫情期間仍持續回報線上學習進度，優秀的學習態度令人讚賞。獲得優異成績的秘訣，在於積極不怕吃苦，努力追求卓越，成功自然伴隨而來。

教育局表示，新北市自108年起推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，在「專業技職」中推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略、金手培訓制度，也是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能，未來在國際技能競賽金牌加碼120萬，鼓勵學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，期待46屆國際技能競賽能有卓越的表現。(新北市政府教育局廣告)