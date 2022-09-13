睽違兩年，基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行，將在加強防疫、戴好口罩、正常生活、如期舉辦的四大原則下，於9月17日盛大登場，今年主題「遨遊天際、向海致敬」，號召烏克蘭MRG馬戲團、橘助Cosplay等，匯聚達歷年之最的52隊國內外表演團體，邀大家體驗台派海洋嘉年華遊行。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，海洋老鷹嘉年華踩街遊行，今年已邁入第12年，自2015年開始市府逐年提升為全台最盛大海洋嘉年華會，今年和海洋委員會合作成為國家級重要海洋盛事。隨著疫情趨緩，今年市府以「遨遊天際、向海致敬」為主題，號召各縣市社區協會、校園團隊及國內外表演團體參加，隊伍數達歷年之最有52隊，熱情奔放的踩街舞者，將與民眾近距離互動同歡，歡迎大家來基隆體驗「台派海洋嘉年華」踩街，感受台灣豐富、多元的海洋文化。

▲海洋老鷹嘉年華將於9/17盛大舉行。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀銷處為展現基隆作為海洋國門文化觀光特色及活力，今年特別邀請到國內外創新的團隊來基隆踩街。享譽國際的烏克蘭MRG馬戲團，將以高蹺遊行、默劇雜耍向台灣傳達和平自由的歡樂。知名的世新啦啦隊、女十字軍印地安哈雷車隊也將接連帥氣登場。還有受到年輕人喜愛的橘助Cosplay，將以動漫服裝扮演卡通人物，與所有踩街隊伍及民眾一起同樂。

為歡迎外縣市踩街團體及民眾來基隆旅遊，基隆市政府在活動當日上午10時到下午20時在國門廣場推出25攤海洋特色市集，自即日起至10月10日推出「歡樂357優惠雙重GO」旅遊優惠，吸引旅客留宿基隆、在基隆消費。9月12日、13日及14日下午16時在FUN PASS平台推出3折、5折及7折的海派浪漫食旅券（原價值100元，限量6,000套），可至基隆在地美食、伴手禮、景點、住宿、交通等合作店家使用。民眾還可以到「海派浪漫｜基隆Go Shopping」網路平台，參加旅遊套票折價券轉轉樂活動，將有機會以3折的優惠價獲得基隆電子遊程套票，暢遊基隆。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）