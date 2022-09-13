「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」今年已邁入第9年，參與單位有原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部營建署、行政院農業委員會林務局及交通部觀光局轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸七個國家風景區管理處共同參與。

延續「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動靜態主題的呈現、情境佈置及各種手作體驗、特色商品，讓民眾體驗走訪部落的樂趣，感受台灣原民文化之美。

今年首度將「台灣部落觀光成果嘉年華」於嘉義縣原鄉鄒族部落辦理，8月25日首發媒體踩線團，帶著大家來到茶山部落，茶山部落座落於曾文溪源頭，是阿里山鄉最南端的村落。平均海拔高度約260~1,600公尺之間，是由鄒族、漢人、布農族三族文化融合，彼此分享、歡慶喜悅的地方。

▲茶山部落品嘗麻糬。 圖：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處／提供

近幾年，茶山部落積極發展以鄒族文化為特色的休閒觀光旅遊，部落巡禮體驗，走訪部落 hufu 文化及藝術廊道‧木雕‧石雕‧鐵雕三族群，代表著漢人‧鄒人‧布農族人共融生活，在地部落青年使用天然材質月桃葉設計開發的月桃鳥笛diy體驗活動，並以迎賓禮炮、風笛領路、原民共舞、手搗麻糬、射箭等活動，讓遊客可以用不同的方式感受茶山人的日常生活，也透過手作原民竹筒飯、冒險活動-瀑布冷泉漂浮 SPA…等創新部落遊程。

在部落青年回鄉後，不斷持續開發設計部落遊程，並用心推廣，讓茶山部落在近年來成為遊客必訪的阿里山特色部落之一，隨著今年部落嘉年華的活動辦理，規劃設計部落小旅行，歡迎全國的遊客們來到部落，感受原民的熱情和原汁原味的旅遊體驗。

誠摯邀請全國民眾於9月30日至10月2日親臨阿里山鄒族逐鹿文創園區參與「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」盛會，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔，歡迎大家一起來阿里山作部落客！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）