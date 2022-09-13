2022新竹市國際風箏節，今年邁入第六年，將於本周六日(17、18日)於新竹漁港熱鬧登場，今年國際風箏節共近千隻風箏在空中飛舞，活動中將邀請全台12隊、近百位專業風箏好手，配合風箏節主題「風．潮」，帶來精彩風箏秀，並搭上超夯韓劇《非常律師》話題，帶來16米、10米、8米的夢幻鯨魚風箏及15米海豚風箏空中爭萌，重現韓劇夢幻場景；另有10米啤酒瓶和5米腳踏車、啤酒杯、冰淇淋及雪糕等五款首度發表的風箏，綻放漁港天空，夜晚還有新加坡獨創LED遙控風箏首度授權來台演出，其中超過15米的夜光巨型風箏逾10隻！

代理市長陳章賢表示，新竹以「風」聞名，得天獨厚的地理環境，成為風箏展演的最佳基地，帶動台灣風箏活動潮流。新竹市國際風箏節為全台最大風箏場地與風箏盛會，以「風．潮」為主題，融入風、潮汐、風潮、潮流之意，並結合生態意象與城市形象。

近年來新竹陸續完成頭前溪左岸、新竹漁港、17公里海岸自行車系統各項改善工程，為呼應17公里西濱最美自行車道，今年也首度打造「腳踏車」造型軟體風箏，歡迎國人週末到訪新竹，一邊騎單車追風、一邊感受初秋的風城魅力。

紐西蘭授權的15米海豚風箏

風箏節主題「風．潮」

圖片：新竹市政府提供

夜光海豚，領軍夜光鯨魚、三葉蟲等海洋生物風箏，隨著繽紛燈光變化在天空閃耀

圖片：新竹市政府提供

風箏節將有近千隻風箏在空中飛舞，包含單線、特技、串聯造型風箏，今年風箏節有夜光風箏、特技風箏等風箏展演，尤其活動首日入夜後，將由首次曝光的夜光海豚，領軍夜光鯨魚、三葉蟲等海洋生物風箏，隨著繽紛燈光變化在天空閃耀；另加碼新加坡獨創LED遙控風箏，首次授權在台表演，共同點亮漁港夜空。

圖片：新竹市政府提供

現場還安排小朋友最愛的MOMO家族表演、樂團及街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及虎劇團等精彩表演。為讓現場民眾更有參與感，特別舉辦風箏彩繪DIY，邀請風箏達人引導民眾彩繪專屬自己的風箏，每日1場、每場限量50人，採現場報名參加，今年市府也與台電合作規劃節電專區，共同宣傳節約能源的重要性，打造以綠色環保概念的地景風動裝置藝術，台電節電專區亦有互動遊戲及禮物兌換等活動。

波光市集

可兌換限量紀念小風箏

圖片：新竹市政府提供

2022新竹市國際風箏節活動時間訂於9月17日（六）自下午3點到8點、9月18日（日）自下午3點到6點，民眾於風箏節活動期間至波光市集與直銷中心消費，並以行動支付方式付款（視各攤位實際設置行動支付為主），即可於活動會場「紀念風箏兌換區」，出示活動當日行動支付消費頁面兌換紀念小風箏，兌換時間自活動當日下午4點起，限量每日500份！相關訊息可至2022新竹市國際風箏節官網（www.hc-kite.com/）查詢。