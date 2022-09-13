台北市長柯文哲昨於總質詢時強調，現在全世界嚴格戴口罩國家，剩下中國、北韓跟台灣，他也笑稱「這不就很好笑，不是每天喊反共嗎？」並認為口罩令也是政治考量，不過無黨籍台北市長參選人黃珊珊難得與柯文哲抱持不同意見，表示戴口罩已成為台灣生活一部分，是保護自己也保護家人，中央規定大家都配合。

黃珊珊今上午舉行「智慧城市-首都再進化」政見發表會，會後針對口罩令未鬆綁議題受訪表示，防疫是每個人民都很關心的事情，台北市過去兩年都是重災區，到現在每天都還是幾千人確診，口罩當然是中央規範，也成為台灣生活的一部分，戴口罩也是保護自己保護家人。

黃珊珊強調，中央規定大家都配合，但政策要明確一些，像是吃飯可以脫罩，敬酒卻不行；講話可以脫罩，唱歌卻不行，造成民眾很多的困擾。

黃表示，政策清楚明白就好，而不是拿來當爭吵的工具，戴口罩可以防範病毒，還可以保護自己遠離其他病毒，現在一般流感也降低許多，所以重點是規定要清楚。