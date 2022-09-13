MG Taiwan正式公佈旗下HS車系雙動力車型售價，分別為HS 1.5T旗艦版89.9萬、HS PHEV馭電版118.9萬，MG官網亦在周二(9月13日)下午14:00開始線上訂車與預約試乘服務，9月17日(六)全台九間展示中心正式對外營運。HS車系為MG品牌登台首發力作，將憑藉著充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與Level 2智慧駕駛輔助系統的完美配置，以優異的產品實力搭配最具誠意的售價，體現HS雙動力車型超越同級高性價比之賣點。

近年SUV車款在全球蔚為風潮，MG Taiwan看準休旅車銷量成長趨勢，選定HS車系做為MG品牌導入台灣第一款新車，強勢切入台灣中型休旅車級距，MG Taiwan總經理陳宗裕說:「新品牌導入台灣市場產品實力不可或缺，HS 1.5T旗艦版與HS PHEV馭電版將以價值創造者之姿帶領MG品牌開創新局，提供消費者物超所值的購車新選擇。」

小排量大馬力渦輪引擎在台灣市場深獲消費者青睞，HS 1.5T旗艦版採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力180ps/5600rpm與最大扭力29.1kgm/1500~4000rpm的動力輸出，搭配換檔迅速且傳遞效率高的MEGA Tech 7速DCT濕式雙離合器變速箱，擁有超越同級之動力水準以及低稅賦之優勢，加上Drive Mode多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境隨心所欲切換適宜的駕馭模式，賦予動靜皆宜且順暢的操駕體驗。

HS PHEV馭電版創造同級第一的超凡性能表現。全球車壇走向「電動化」已成顯學，HS PHEV馭電版做為台灣首輛百萬級距插電式混合動力休旅車款，透過MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配Hair-Pin高功率永磁同步馬達，擁有的291ps最大綜效馬力與49kgm的最大綜效扭力，搭配10速智能電動變速箱，無論是起步或全油門時，皆能帶來暢快淋漓的加速反應，創造同級第一的超凡性能表現。

此外，除了HS車系皆享有全車4年或12萬公里的原廠保固，HS PHEV搭載的NCM鋰離子電池內含8年或16萬公里原廠保固，擁有16.6kWh的電池總容量，純電行駛里程最高可達72公里。在得益於插電式混合動力的配置下，駕駛可自行切換純電駕馭模式，不僅賦予消費者一款擁有雙重動力個性的性能休旅，更能提供大多數人日常通勤的電池續航力實踐0油耗的節能願景。此外，長途旅行時還可以完全消弭車主對於電動車的里程焦慮，無疑是現今消費者購買新能源車的最佳選擇。

先進科技給予縝密安全防護，標配Level 2智慧駕駛輔助系統。HS 1.5T旗艦版與HS PHEV馭電版雙雙標配高規格Level 2等級的主動安全科技，其搭載的MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA車道保持輔助系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能，除了給予駕駛輕鬆便捷的駕馭體驗，更運用先進科技全方位守護每一位乘客的行車安全。

此外，以人為本的MG在兩車型車身結構剛性與抗扭曲性同樣毫不馬虎，除了A、B柱等重點結構採用1500MPa以上超高強度鋼材，四門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度，同時還標配了360環景影像輔助系統、HDC陡坡緩降控制系統、HSA陡坡起步輔助系統等安全配備，加上XDS彎道動態控制系統能在轉向時針對內側輪給予適當制動，並視情況需求適時提升引擎扭矩，優化車輛過彎動態表現與穩定性。多項安全配備相輔相成，體現MG安全不容妥協極致安全防護的造車理念。

MG全台九間展示中心將於9月17日(六)正式展開營運，HS 1.5T旗艦版亦將同步進駐展間與提供試乘。而HS PHEV馭電版預計將於10月中旬進駐展間與試乘。