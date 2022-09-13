投資人看好美國即將發布的8月消費者物價指數（CPI）將印證通膨已經到頂，隔夜美股連漲第4天，受此提振，周一香港恆生指數盤中小漲0.5%，為19456.54點。國企股漲0.77%，報6679.15點。

恆生科技股指數漲0.36%。蔚來獲德銀點名為中國首選電動車股，股價飆漲17.22%，表現最佳。其次為比亞迪電子獲大摩調升評級至「加碼」並大幅上修目標價，股價上漲8.46%。商湯跌4.8%，表現最疲弱。

製藥業重挫，藥明生物目前慘跌逾18%，稍早前一度跌近21%，藥明康德跌15%，凱萊英跌13%，泰格醫藥跌16%，康龍化成跌13%。美國總統拜登周一簽署一項新的行政命令，以強化美國的生技製造產業，並降低對於中國製藥的依賴。

最新推出的iPhone 14系列手機預購告捷，尤其是價格最昂貴的i14 Pro Max賣得最好，隔夜蘋果股價大漲近4%，帶動蘋概股走高，舜宇光學目前漲2.6%，瑞聲科技漲1.24%，高偉電子漲6.5%，鴻騰漲5.6%。陸媒報導，iPhone 14系列手機上周五在中國開放預購，據了解，實體店在開賣不到一小時，所有Pro系列機型均顯示已經賣完。