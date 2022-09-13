中國國家主席習近平將於上海合作組織峰會期間與俄羅斯總統蒲亭會面，美國學者分析，當前正值俄烏戰爭形勢扭轉之際，中方可能因此處境尷尬。

中國外交部昨天宣布，習近平將於14至16日出席在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀請，對兩國進行國是訪問。

俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）稍早曾表示，蒲亭（Vladimir Putin）與習近平將於上合組織峰會見面，俄方正為兩人安排「一場嚴肅、成熟的會面」，兩位領導人將大幅度地談到「雙邊議題與國際問題」。

這也是兩國領導人自俄烏戰爭以來首次會面。兩人最近一次見面是於今年2月4日北京冬季奧運會開幕之際，雙方當時並發表「合作無禁區」的聯合聲明。

香港明報今天報導，俄烏戰爭爆發初期，有分析指北京判斷俄羅斯將很快取得勝利，但目前局勢膠著。法新社日前引述美國情報部門消息表示，中國大體上未向俄羅斯提供實質支援。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）10日也側面證實，烏克蘭未發現中國幫助俄羅斯。

與此同時，報導說，俄羅斯則對中國承諾的「無上限合作」有所期待。

報導指出，美國約翰霍普金斯大學政治學教授、中國問題專家白蘭斯（Hal Brands）近日的推文表示，目前局面使中方「騎虎難下」，因為北京若援俄將受到西方制裁，但蒲亭若因處境不利尋求支持而北京不能加以滿足，可能會影響中俄夥伴關係。

此外，白蘭斯分析，俄羅斯若戰敗，北京面對這個疲弱的夥伴也不能處之泰然，而莫斯科內部有可能產生政治動盪，長期形成的「中俄戰略夥伴關係」可能付諸東流。

外電報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當地時間12日表示，烏軍本月初發起反攻後，至今已從俄羅斯部隊手中奪回6000平方公里的領土。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在墨西哥參加經濟會談被問及俄烏戰爭近期發展時則表示，烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻仍在初期階段，但已獲重大進展。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110913