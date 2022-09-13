因為市場在等候美國最新通膨數據出爐，故13日交投不甚熱絡，日股早盤結束時，日經指數收28,589.11點，漲47點或0.16%。同時，東證收1,984.97點，漲4.75點或0.24%。

能源族群表現較優，一度上漲0.81%，因北半球進入冬季，國際油價持續反彈，也帶動日本油商帝石漲1.41%。

日前，日本電玩大廠任天堂的新作品大賣，並成為目前最熱門的一款遊戲。同時，光是9日的周末，就在日本賣出345萬台。同時，任天堂在13日盤中，股價一度飆升6%，漲幅也創下2020年12月以來最大。

產業分析師表示，市場看好任天堂股價的原因，就是希望新遊戲能帶動業績。因為這款新電玩可以下載在網路上玩，不用擔心軟體會賣完買不到，且Switch主機銷售量應可藉機成長。

權值股方面，軟銀漲0.41%，東京威力科創也漲0.37%。

汽車製造業者因日圓走升下恐怕會影響到海外營收，故大部分走弱。其中，三菱汽車跌3.03%，速霸陸跌2.34%，馬自達也跌1.86%。但豐田相對抗跌，僅小挫0.34%。