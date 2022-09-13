秋節過後，百貨零售業下半年重頭戲周年慶陸續登場，桃園大江購物中心預計30日開跑為期一個月周年慶；今年電子現金券回饋加碼消費滿5,000元送400元、化妝品3,000元送300元、UNIQLO也有3,000元送200元等超值優惠，力拚全檔雙位數成長。

大江為迎戰周年慶，全館調整店櫃達37家、總面積超過千坪，包括未來實驗室及動漫遊戲專區等接力開幕，11月則有桃園首家「檀島香港茶餐廳」及點點心，二家港式餐廳齊發有助拉抬商場人氣。

大江購物中心副總經理何旭魁表示，自暑假以來館內用餐及看電影的人潮大增，同時帶動服飾零售店櫃的提袋率，目前1至8月營業額及成交筆數較去年同期皆有雙位數成長率，特別是暑假期間7、8月業績較去年衝出高成長72%；與前年（2020年）相比之下，儘管今年少了當年振興三倍券的加持，亦有10%成長，今年廠商的貨源供應充足，樂觀看待周慶買氣。

目前大江營運團隊正積極籌備大江二館「MetroWalk+」的招商工作，預計在2025年第三季期間開幕。