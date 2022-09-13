「元大台灣高息低波ETF（00713）9月19日即將進行首次季配息之除息，每受益權單位發放1.45元，投資人在9月16日前買進並持有皆可參與配息。

元大投信日前宣布00713首次季配息金額後，日均成交量、盤中零股交易熱度均呈成長，截至9月5日盤中零股成交股數大增2.6倍，顯示不少小資族選擇透過零股參與，加入該檔基金的季配息。

根據元大台灣高息低波ETF（00713）今年以來至8月底，僅下跌5.7％，其跌幅比0050及0056還少，發揮低波動特性，其配息金額2019年是1.6元，逐年成長至2021年的3.15元，今年首次改為季配息後，也預計配出1.45元。

元大投信表示，00713改為季配息後，也同步納入「收益平準金機制」，不用擔心配息被突然湧進的投資人稀釋，有利提供穩定股利。這次9月除息後，下次除息時間點為12月，今年將累計兩次除息，明年度開始則預計執行4次除息，除息月份為3、6、9、12月。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。