國立花蓮女中數理資優班3年級魏岑晏、鄭子誼、蔡孟真等3名學生獲全國科展數學組冠軍後，上月也道總統府接受總統蔡英文的接見。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

第62屆全國科展比賽結果甫出爐，國立花蓮女中數理資優班3年級鄭子誼、魏岑晏、蔡孟真等3名學生，以特殊多邊型密閉區塊研究，從全國各界好手中脫穎而出，榮登數學組寶座，並至總統府接受總統蔡英文的接見，消息傳回校內，師生均雀躍不已且感到與有榮焉。

花女表示，3名學生的參賽主題為「百密無一疏-特殊多邊型密閉區塊之研究」，探討是否能利用正多邊形及正多角星形圍出密閉區塊，進而密鋪平面，尋找之間的規律性以及相關性。

不過3名學生在準備科展時，一開始想不到題材及其延伸性，感到相當茫然，撰寫說明書更不知如何下筆，相當苦惱，甚至在準備東區科展時，一度陷入水深火熱，所幸在指導老師陳宥良的帶領下，3人透過不斷溝通、討論，才逐步瓦解遇到的難題，最後獲得評審的青睞。

陳宥良憶起3名學生從高二開始準備科展至今獲得冠軍，一路走來相當崎嶇，3人時常在找尋多邊形之間的規律性與如何證明的過程中面臨許多挫折，甚至會陷入思索許久還是未有結論的處境發生，不過經大家慢慢理清思緒，討論並嘗試彼此的想法與建議後，終於透過電腦繪圖找到規律與證明。

陳宥良也提到3名學生前往台東女中參加東區科展比賽時，見到許多優秀作品並和作者交流，不僅認識自己鮮少了解的新的領域與知識，同時也開拓視野，雖然全國科展比賽受疫情影響改為線上評審，缺少到會場跟外縣市同學交流的機會，但她們卻在面對螢幕與教授互動問答及利用簡報報告的過程中，體驗到不同的參賽樂趣。

花女表示，獲獎的3名學生已於上月進入總統府，接受蔡英文總統的接見，總統也肯定她們們這一年努力的肯定，而此消息傳回校內時，不僅每位師長雀躍不已，同學們更是尖叫聲連連，給予她們滿滿的祝福。

校長詹滿福除肯定指導老師陳宥良的認真教學及3名同學的努力外，也期許她們未來能繼續秉持做研究的精神，維持其熱忱和毅力。