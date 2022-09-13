NBA又一位前球員在拳擊擂台遭到KO，效力過湖人、勇士的後衛尼克楊（Nick Young）上周首度在擂台亮相，遭到一位YouTuber迷你空（Minikon）打得飛到繩圈外面。尼克楊躺在擂台邊一段時間不能動，裁判宣布比賽結束。有人認為尼克楊當時已經失去意識，尼克楊推文澄清：「你們是瘋了才會以為我被KO，我本來正在痛揍那個小子。」

尼克楊辯稱是對手使用了頭槌之類的下流伎倆，但大家看重播明顯是他自己被打倒，因此遭到網友嘲笑。有人還做了哏圖描述尼克楊被擊倒的時候，眼前浮現前隊友Kobe正在天堂看著自己。也有人笑說：「他以為自己還在球場，假摔買犯成功。」

kobe watching down on nick young when his dumbass flew out the ring pic.twitter.com/GXkmRM1TNw — sean (@sebaiuu) September 11, 2022

不過會打成這樣不能全怪尼克楊，他的對手原先是饒舌歌手藍臉（Blueface），尼克楊很有把握打贏，但是藍臉最後關頭沒拿到加州體育局的拳擊執照，臨時才換成迷你空。

至於尼克楊打拳也不好好打就是自己的問題，他還要像在球場一樣囂張耍帥，不防禦頭部，結果迷你空幾輪猛揍就把他打飛。前NBA灌籃王奈特羅賓生（Nate Robinson）2020年在擂台被Youtuber拳擊手傑克保羅（Jake Paul）打趴，因為輸得很難看，也被網友做成哏圖到處張貼。在哏圖方面尼克楊早已是網路超級紅人，他是網路最有名的表情包之一，俗稱「黑人問號」的哏圖主角。