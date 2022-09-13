楊紫、成毅大談虐戀令人揪心。（MyVideo提供）

楊紫、成毅戲裡戲外都有甜蜜互動。（翻攝自MyVideo）

人氣仙俠劇《沉香重華》由楊紫、成毅主演。劇中，兩人前後共吻了11次，但每次兩人一接吻必迎來虐心劇情，被網友評論「吻11次虐11次」，尤其劇情尾聲的「大婚之吻」，兩人穿上紅色新婚服，掀起蓋頭甜蜜接吻，但實際上兩人只是證婚人，提前替新人排練婚禮，在想像中上演深情一吻，又甜又虐令人跟著揪心！

楊紫、成毅在劇中大談虐戀，戲外兩人互動更加甜蜜，是劇迷看劇的額外福利。在「大婚之吻」的幕後花絮中，兩人在拍攝前頻頻鬥嘴、打情罵俏，成毅說：「我第一次掀蓋頭好緊張啊。」被楊紫抓包說謊：「你騙人，我看過你掀蓋頭的影片。」成毅忍不住喊冤「我在戲裡結婚就結了40多次了」，還順便虧楊紫「妳大概結婚80多次了」，讓楊紫當場又好氣又好笑。

另一場成毅公主抱楊紫的戲，在幕後拍攝時，成毅男友力爆棚，一把抱起楊紫就說：「妳好輕啊，妳才60斤（36公斤）吧！」女方擔心公主抱的路途有階梯會發生危險，成毅立刻霸氣喊話：「相信我，放心，我不會傷到妳的。」果然他反覆拍攝多次都穩穩的抱著楊紫，劇組也認證他又man又貼心。

楊紫在劇中飾演仙界上古遺族「顏淡」和凡間花精族「白漂亮」，她在受訪時透露，自己私下個性與角色最像之處是性格開朗，喜愛廣交朋友，自認人緣不錯。而她最想要擁有的劇中神技是「天上飛」，務實的她解釋：「一下能從這個地方飛到另一個地方，節省交通的成本。」

談到對粉絲印象深刻留言，她笑曝粉絲很喜歡對她說「土味情話」，更表示如果是「太土、土到受不了、土到爆笑」的那種留言，就會激起她的回覆慾，忍不住想要給粉絲留言回話。

《沉香如屑》與《沉香重華》都在MyVideo線上熱播中。