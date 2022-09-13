北京近日疫情再起，緊鄰北京東邊的河北三河市今天（13日）凌晨發布消息，1名北京協查密接人員核酸檢測複核陽性，另有多名北京涉疫場所暴露人員在三河市有行動軌跡，存在疫情傳播風險。三河市從今天6時起全域靜默管理4天，並連續開展4輪全員核酸檢測。

三河市要求，保持區域相對靜止。對出入市域的道路、汽車站等實行交通管制，所有客運班車、計程車等暫停運營。市域內承擔疫情防控、安全生產、應急搶險、城市運轉、醫療救治、民生保障、值班值守等緊要任務確需外出的，持有效證件出入，其他車輛和人員嚴禁上路通行。

三河市要求當地民眾非必要不流動。全市實行靜默管理，各村街、居民小區只保留1個出入口，由村委會（社區）和責任單位實行24小時值班值守，居民除特殊情況外一律不得外出，確有應急就醫需求的，可及時聯繫所在村街（社區）。各級機關事業單位、醫療機構除承擔疫情防控任務的人員外，其他人員一律居家辦公。

同時，全市除民生保障、物資保供等維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所一律暫停開放或經營。