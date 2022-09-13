全球各國為恢復經濟動能，陸續鬆綁邊境，兩年一度美國芝加哥工具機展（IMTS）12日正式開展，台灣計有東台集團、友嘉集團、上銀集團、永進機械及慶鴻等45家廠商超過60個品牌參展，鎖定數位製造科技及綠色節能趨勢，展出高階機種搭配數位化系統等產品，搶美國市場。開展前登錄參觀75,425人，預計6天展期吸引逾9萬人觀展。

此外，為了搶攻歐洲市場，永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、台中精機、亞崴機電、台灣麗馳、大立機器等超過21家工具機廠及零組件廠，報名參加13日登場的德國司徒加特金屬加工（AMB）展。

2020年全球爆發疫情，IMTS曾停辦一屆，今年因應疫情下，企業加速數位轉型的需求，提供多元解決方案。這次IMTS以「數位技術」為主軸，九大主題展館聚焦在多功能加工中心機、工業機器人、協作機器人、數位雙生解決方案、製造軟體、控制器、積層製造、品質管控及檢測等。

依據台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會彙總統計，今年計有永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、高明精機、慶鴻機電、鍵和機械、崴立機電、三鋒機器、金竑精密、寶嘉誠工業及全球傳動等45家廠商超過60個品牌參展，業者因應數位製造科技及綠色節能趨勢，競相展出高階機種搭配數位化系統。

工具機公會指出，永進機械今年首次與永進新成員TRIMILL聯合展出，本次展示重點在智慧智造和多元產業解決方案，並結合智慧自動化、智慧設備、智慧管理三大元素，實踐「智慧工廠」概念。

達佛羅以五軸加工中心機為主，結合自行開發ART智能監控技術及自動托盤交換系統，提供數位智能化解決方案。

東台集團旗下東台與譁泰精機、PCI-SCEMM 等公司，共同展出高效率車銑複合加工機及智能自動化設備，榮田精機則在台灣智慧製造工具機館以AI搭配AR虛擬產品展示重切削立式車床。

友嘉集團今年陳列旗下7個品牌，德國MAG高臥式加工中心機、美國SMS立式車床、韓國FFG DMC高精車銑複合機，以數據服務平台整合供應鏈端、工廠製造端、顧客端至其智慧生產系統（FIPS），並展示智慧製造與數據服務整體解決方案。

美國製造技術協會（AMT）CXO Peter R. Eelman表示，「2022 IMTS 所展示的數位製造技術進步幅度，將讓產業老手感到驚訝。IMTS 的參展商已跨越現有的技術整合障礙，提供最快和最有效的手段，讓數位化技術能力縮短了進入市場的時間，可靈活的應對市場轉變。」

工具機公會表示，2022IMTS為未來的數位技術提供展示平台，同時也拉近中小企業對數位轉型的距離。從這次的展覽可發現，數位發展已是必然的國際趨勢，透過數位技術解決方案獲取競爭優勢，提供更快速、彈性、客製化的製造服務，進而滿足不同區域市場各自的生態鏈需求，再創成長新契機。