新冠肺炎疫情影響下，民眾的經濟壓力增加，甚至一些人也面臨了繳不出健保費的問題。健保署透過民眾的愛心捐款，協助弱勢族群補助6月一起拿的錢飛，在連江地區共協助了56人，平均每人受益金額約1萬6500元，合計捐出91萬餘元。連江縣長劉增應今於「健保業務座談會」中，親自表達感謝之意。

因應民眾經濟壓力，健保署除推動保費緩繳措施外，亦採跨機關合作方式，聯絡縣市社會局，請對方提供關懷名單，或由健保署主動針對有健保欠費之對象，找出無力繳納健保費之弱勢家庭，如具低收入戶或中低收入戶資格事務家庭、符合經濟困難認定標準的中度及（極）重度身心障礙者以及未成年獨立加保者，補助其2022年6月以前健保欠費。

健保署透過民眾愛心捐款，共補助連江地區前揭對象39戶，56人的健保欠費約91萬餘元，平均每人受益金額約1萬6500元，年齡最小受助者4歲，年齡最大受助者66歲，其中未成年在學6人及還有全家一戶五口，特回信表示感謝善心捐款協助。

健保署長李伯璋表示，部分捐款者過去也是受補助者，愛心捐款都是累積社會上各界善心人士的點滴捐獻，持續挹注其愛心善款，透過撙節審慎、專款專用於補助無力繳納健保欠費之民眾。

健保署臺北業務組的愛心基金成立於2002年，主要來源係社會善心人士或同仁捐款，20年來幫助2300多個弱勢家庭、約4800人受惠，補助金額約5000多萬元，紓解弱勢家庭的經濟壓力，感受社會的溫暖與關愛。

健保署表示，對於無法一次繳清所有欠費的民眾，健保署另有提供分期繳納、紓困基金無息申貸等措施，協助民眾減緩健保欠費的壓力。民眾可至衛生福利部中央健康保險署首頁／健保服務／投保與保費／弱勢協助處獲得詳細資訊。