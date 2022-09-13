中興大學南投校區部分區域還在施工，今天卻邀總統蔡英文揭牌。民眾提供

中興大學南投校區揭牌，當地民眾想參與盛會卻被擋在門外。民眾提供

總統蔡英文在興大校長薛富盛、南投縣長參選人蔡培慧等人陪同下為興大南投校區揭牌。楊靜茹攝

總統蔡英文受到中興大學邀請，13日到南投縣中興新村為國立中興大學南投校區揭牌，宣布該校區正式啟動，當地居民相當開心，迎接廢省後活化中興新村的大事，不過卻被特勤、警察擋在門外，不得其門而入，痛斥中興大學很多區域都還沒好，就急著開幕，這等大事還不讓當地居民參與，根本就是為了拉抬同黨南投縣參選人蔡培慧頹靡的選情。

中興大學環經濟研究學院進駐南投校區早已在5日開學，總統蔡英文13日抵達南投校區的循環經濟學院，在興大校長薛富盛、行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、國發會主龔明鑫、南投縣長參選人蔡培慧等人陪同下揭牌，正瀚、正隆等公司代表一同見證歷史時刻。

興大校長薛富盛表示，中興大學南投校區啟動，這是校務發展史的新里程碑，未來肩負產學合作重任，盼如同美國史丹佛大學與矽谷的合作模式，明年數位與人工智慧學院等多個學院會啟動，感謝南投鄉親熱情回應，企業界的宏觀遠見，興大才能進駐中興新村，參與活化中興新村的任務。

總統蔡英文說，她很開心興大循環經濟學院上周開學， 感念41家民間企業支援，政府民間攜手打造碳排國家隊，未來將引進更多的資源，這座大學城將成為變成培育淨零碳排人才的搖籃之一，未來還有學士後醫療學院進駐，提升偏鄉醫療資源，讓南投愈來愈好。

參與興大南投院區產學合作計畫的在地企業、正瀚生技公司董事長吳正邦說，中興大學原本就是以農業相關領域最出名的大學，南投縣又是農業大縣，加上本公司主要研發農業生技，未來每年將贊助興大2500萬元，預計8年間將投資2億元，相信興大循環經濟學院能為南投帶來很好的發展。

中興大學環經濟研究學院揭牌，象徵興大南投校區正式啟動，想參與盛會居民卻被擋在門外。對此許淑華表示，中興大學在南投設立分校是大家期盼的事情，但總統利用上班時間，在南投校區未完工的狀態下倉促揭牌，學生宿舍的改建與安全維護務完善了嗎？不僅影響學生的安全及受教權益，更讓外界質疑總統此行就是為了拯救蔡培慧的低迷選情。

許淑華說，南投縣民滿心期待中興新村大學生活圈形成，不過大學生活圈至少要2000人以上進駐，目前進駐人數落差極大；而且原住戶人文保存、經費預算、法規適用等問題，仍有賴也中央政府解決，大家更怕是選前開支票、選後跳票，淪為短暫的大學城之夢。