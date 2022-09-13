近年台灣社會槍擊案頻傳，光是近期就發生南投牛樟芝生技公司滅門慘案，高雄醫學大學槍擊案，台中滷味攤老闆遭行刑式處決、台南殺警案等震驚社會的治安事件。國民黨台北市議員王鴻薇（左）與新北市議員參選人黃心華（右）13日舉行「治安大崩壞——刑案數年增率高達二位數！」記者會，會中兩人並穿上防彈背心，象徵治安亮起紅燈。（張鎧乙攝）

國內治安亮紅燈，國民黨文傳會副主委王鴻薇與黨智庫前副執行長黃心華上午穿上防彈衣召開記者會質疑，現在動不動就發生重大槍擊案，台灣現在變美國了嗎？批內政部長徐國勇尸位素餐，應扛起政治責任下台道歉。

王鴻薇表示，曹興誠穿防彈背心打臉徐國勇，代表台灣治安敗壞，大老闆才要穿防彈背心開記者會。但王也酸，曹與其有錢去捐什麼黑熊部隊，應該捐錢給前線警察，讓他們的裝備不足問題解決，像是防彈背心與電擊槍。

王鴻薇表示，這幾個月來全台槍聲大作，6月9日台南歸仁圓環20秒互開35槍、8月9日高雄小港槍戰、17日高醫急診室槍殺案讓醫院變成刑場、22日台南殺警案、9月7日雲林虎尾槍擊案、8日台北市超車槍擊案，現在全台大家都有槍？

王鴻薇說，台灣槍枝氾濫，現在全台幾乎「遍地開槍」，詐欺等重大刑案頻傳，但國人看到的是前陣子小編用「笑死」文霸凌藝人楊丞琳吃海鮮，徐國勇也跟著在那講「笑死」海鮮貴不貴的事情，徐尸位素餐，應該下台負責。

王鴻薇批評，當前治安狀況若發生在馬政府時代，內政部長都要下台10次了，但民進黨政府下的徐國勇，已擔任非常資深的內政部長卻只躲在選舉後面，天天炒作有的沒有的事情，以為大家這樣就會遺忘治安敗壞的事實。

王鴻薇也質疑，看到今年全台灣治安敗壞，行政院長蘇貞昌你為什麼不震怒？面對這麼多治安重大事件、這麼多條人命白白死亡，蘇不要裝睡應該也出來也震怒一下，也應該下台負責。

黃心華表示，今年5至8月刑案總數年增率都達兩位數成長，5月成長26.53％、6月成長28.92％、7月成長43.49％、8月成長10.84％；其中竊盜成長26.9％、詐欺成長24.73％、一般傷害成長23.1％，代表過去這段時間治安敗壞道危急地步。

黃心華說，在民進黨執政下出現非常多社會問題，像是家族與社會支持網絡不足、社會階級難以流動與維持原來生活品質愈來愈困難，都助長犯罪發生，將來犯罪預防是愈來愈嚴重的考驗，警政與獄政要加強。

黃心華也提到，當前年輕族群自殺死亡率已創下13年來新高，過去無差別隨機殺人事件，這些歹徒也有自我毀滅了解，要與民眾同歸於盡的狀況，社會長期處於憂鬱、自殺傾向狀態，長久累積下來就可能衍生更大的治安事件。

黃心華說，政府要重視國內治安敗壞事實，不要帶頭欺騙，用國家機器霸凌人權。