俗語說「命帶財庫十有九富」，命中帶有財庫的人不一定都是大富翁，但至少衣食無憂，生活豐足。運勢命理網站《靈匣網》指出，生肖屬牛、豬、羊、蛇者命帶財庫，人生不僅一路順風順水，也不必為錢財發愁。

▍生肖牛

生肖屬牛的人憨厚老實，做事用心，不僅有經濟腦袋，觀察能力還很強，因此總能發現商機，把握住賺錢的機會，而且他們有個特別突出的優點，就是懂得精打細算、投資理財，因此他們總是悶聲不響地發財，一生都不會為錢財發愁。

▍生肖豬

生肖屬豬的人很有福氣，到哪都受人歡迎，因此很多人都願意幫助他們，而且他們膽大心細，是個很懂得謀劃的人，不僅深受老闆重用，還能不斷晉升，他們的偏財運也特別好，生活中常常出現意料之外的驚喜上，因此他們的錢包總是鼓鼓的，也不會為錢財而憂。

▍生肖羊

生肖屬羊的人溫和善良，跟誰都能相處融洽，而且他們是出了名的熱心腸，不管遇到誰求助都會爽快答應，並盡所能的幫助對方，這不僅為他們贏得了好口碑，也為他們帶來無盡好運，常能獲得賺錢的機會，自然不必為了錢財發愁。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的人特別睿智，而且很擅長投資理財，從不盲目衝動，因此不論是在工作上還是生活中，他們的表現都特別出色，自然也容易取得好成績，尤其工作上常有貴人提攜，他們也懂得把握助機會，所以一路順風順水，財運直線上漲，做什麼都賺錢。