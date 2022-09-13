「輔助」（ANCILLARY）縮寫的意思為AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY：先進型免起降設施飛行器。（YouTube DARPA）

美國國防高級研究計劃局(DARPA)啟動X-Plane計劃，代號「輔助」（ANCILLARY），計畫目的在於開發飛行演示以下能力：垂直起降 (VTOL)、低重量、高籌載和長距離飛行能力，並在以上能力中實現關鍵技術的大幅躍進。最終目標是打造出一架飛機，可以在惡劣天氣下從船艦飛行甲板和或是狹小的土地上起降，而且不需要任何特殊的發射裝置和回收設備。

據美國國防高級研究計劃局7日釋出的媒體新聞稿表：「輔助」（ANCILLARY）縮寫的意思為AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY：先進型免起降設施飛行器，縮寫為輔助的意思。該計畫項目經理科馬迪納 (Steve Komadina) 表示：「作戰人員具挑戰性的環境條件下，能夠部署和回收此類飛行器系統而不需要依賴基礎設施的能力，這將能夠大幅降低、減少作戰期間的人員、成本和後勤脆弱性。」

一個大型的非傳產的產業基地推動了最近的垂直起降（VTOL）研究投資和先進控制系統，從而實現了跨越尺寸、重量、功率和成本的創新載具配置。小型推進系統、更輕的高容量電池、燃料電池、材料科學、電子零件和更低成本製造技術的革新，促成了現在可以在這個技術領域可以嘗試的新結構和新設計。

ANCILLARY」計劃使用多學科方法，將先進控制理論、空氣動力學建模和先進推進技術的發展結合起來，以解決具有挑戰性的設計目標的組合，

科馬迪納還宣布：「即將於2022年9月20日舉行的業者提案暨博覽會，不僅將找來了傳統飛機製造商，還將匯集一直在研究商業垂直起降方案的非傳統軍事承包商。」