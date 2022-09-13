國際影后張曼玉近年淡出影壇，轉換跑道當歌手、DJ圓夢，本月20日是她57歲生日，有粉絲本月10日提前偶遇將過生日的影后，還順利得到合影，可見近年被指消瘦的張曼玉身形依舊瘦弱，整張臉法令紋凹陷，顴骨突出明顯，又或許是美圖磨皮APP的效果，讓張曼玉整張臉變得有些奇怪，還有網友直言有些認不出。

張曼玉過去獲獎無數，近年卻決定不再接戲，2020年受訪時更坦言：「我曾經是個演員，離開片場12年後，我再也配不上演員這個頭銜了！」今年6月底外媒報導，張曼玉和前夫、法國導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）過去因電影《迷離劫》結緣相戀，但婚姻維持了4年就和平離婚，奧利維耶近期打算將電影翻拍成電視劇版，問張曼玉是否有興趣參加？卻得到冷淡回應。

張曼玉2013年曾受邀參加金馬獎。（圖／中時資料照片）

張曼玉當時信中表示：「不，我不想演，基本上我已經不想拍戲了，但當然過去的一切是屬於我們的，所以做你想做的事都是對的」，自己雖然不想參加前夫的新作，但仍會對此表示祝福。而張曼玉過去對每部作品都用盡心力，上月《花樣年華》修復版重返大螢幕，張曼玉受訪坦言當年拍完戲陷入嚴重憂鬱，來不及抽離角色，就被迫參加電影宣傳，不僅要回答記者問題，還得接受觀眾反應，「實在太痛苦」。

張曼玉6月時出席時尚活動當DJ。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今年6月，張曼玉受邀現身時尚活動化身DJ，她一襲黑色中空裝上身，身材看似前胸貼後背，極瘦的身形和若隱若現的腹肌引發討論。據《網易娛樂頻道》報導，最近她又被網友野生捕獲，更親民答應合影，可見她整張臉再度消瘦，法令紋超明顯，雙眼畫了粗黑眼線，但她當天打扮風格相當年輕，一件白色T恤配黑外套，加上刷白的牛仔褲，看來高貴不貴，另有粉絲指出，張曼玉平時生活節儉，錢都拿來行善，過去汶川地震時被統計是「華人女星捐款之首」，可見影后私下善心一面。