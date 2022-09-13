台北市長選舉，「擋疫苗」成為各陣營重要攻防；無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前提到，陳時中把苦等疫苗的人當沒有記憶力的金魚，她是代替人民來講真相；陳時中今表示，在時間的效率上，都已發揮到極限。

陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點受訪提到，「黃（副）市長這些批評，邏輯有些混亂，她講謀財害命，我實在聽不懂，謀高端的財，擋BNT，害命」。

他說，第一，高端疫苗是蛋白次單位疫苗，很多人無法用mRNA疫苗或用了有不良反應，需要有另一種疫苗，這些都是有需要的人在用，若讓用不到，才是真的會傷害這些人的身體，抗疫的機會變低了；第二，有無擋BNT，行政院也也發表聲明，

他說，整體的程序從鴻海6月1日來提，到台積電6月10日，行政院在6月18日就已經准他們的捐贈。6月23日慈濟來提，6月27日行政院就作好決定說讓3個一起來，那這樣可以減低在談判合約裡面的一個時效。那9月2日BNT疫苗就進來。

他說，都可以看到在時間的效率上，都已發揮到極限，很多人的幫忙，才能達成這樣的結果，讓1500劑BNT疫苗可以順利進來。

至於黃珊珊自稱與宋楚瑜都是湖南人，被問到是哪裡人？有覺得跟湖南人在選台北市長嗎？陳時中表示，現在這時代已經漸漸沒有省籍概念，都是生在台灣長在台灣，都是台灣人。