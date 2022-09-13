半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受惠客戶訂單需求暢旺，2022年8月營收創13.79億元新高。由於訂單能見度已達明年首季，公司預期第三季營收將優於第二季及去年同期，配合核定產能擴充計畫已逐步完成，下半年營運更勝上半年，營收逐季成長可期。

京鼎股價7日回測190元關卡支撐，近日再度發動上攻，今（13）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.05％至221.5元，創6月初以來3個月高點，截至午盤維持逾6.5％漲勢。三大法人上周小幅調節賣超27張，但近3日均偏多操作，昨日擴大買超93張。

京鼎公布8月自結合併營收13.79億元，較7月12.73億元成長8.35％、較去年同期10.79億元成長達27.81％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收92.6億元，較去年同期77.88億元成長達18..9％，續創同期新高。

京鼎第二季雖受中國大陸封控影響，但在客戶負擔趕工出貨增加成本挹注下，歸屬母公司稅後淨利5.91億元，季增12.78％、年增47.43％，每股盈餘6.26元，連2季創高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利11.15億元、年增達59.34％，每股盈餘12.2元，雙創同期新高。

展望後市，京鼎訂單需求續旺、能見度已達明年首季，在關鍵零部件及自動化設備需求同步轉強下，公司預期第三季營收將優於第二季及去年同期，配合核定產能擴充計畫已逐步完成，下半年營運更勝上半年，營收逐季成長可期。

因應客戶需求強勁，京鼎於兩岸同步擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計10月啟用並量產，今年營運展望樂觀、營收目標維持雙位數成長不變。隨著新產品開發引進與新產能逐步開出，亦將增添明年營運動能。