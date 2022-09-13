民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）13日發布競選主題曲《乘風出發》。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹13日發布競選主題曲《乘風出發》，沈慧虹表示，它不只是1首歌，而是過去8年新竹市的幸福，也是未來的願景，更是她對新竹人的承諾，她會做個最好的新竹市長，邀請所有新竹人支持沈慧虹，如同歌詞中的「你我做伙，新竹會紅」。

沈慧虹今天上午在市議員陳建名、劉康彥、曾資程、李妍慧、施乃如、鄭美娟、議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶的陪同下，發表競選主題曲。

沈慧虹說，《乘風出發》輕快好聽、琅琅上口，聽到這首歌就可以感受到這座城市的活力，MV畫面更呈現這8年努力的成果，包括新竹漁港、護城河、兒藝節、17公里、仲夏藝文季，作詞人黃子軒把新竹人的幸福都寫進這首歌裡。

她表示，過去與市府團隊透過重大建設和優質活動，讓新竹市變成幸福、充滿笑聲、可以做夢的城市。沈慧虹也分享中秋連假到香山賞蟹步道，看到很多年輕爸媽帶孩子來，有導覽志工認出她、為她加油，還有小女孩跟她擊掌加油，希望她一定要選上。

沈慧虹強調，她投入選舉戰場，是因為新竹市的進步不能停下、更不能倒退，不能回到8年前，她披上戰袍，是為了守護新竹市的未來，就像歌詞「風的孩子，夢會發光」，她會全力守護新竹市的未來，讓新竹繼續幸福。

沈慧虹也表示，柯文哲已表態想選總統，並透過民眾黨參選人與地方勢力結盟，像苗栗的鍾東錦，柯文哲就說可以交往看看；高虹安在新竹市也是由前市長許明財、前議長謝文進帶著跑攤，高虹安應該對新竹市民說清楚，民眾黨的政治價值是什麼？是否就是和地方舊勢力結盟、幫柯文哲選總統鋪路。

此外，有議員質詢柯文哲辦城市博覽會，斥資8600萬元，開展12天僅10萬人次參觀，大家在質疑有浪費公帑的嫌疑，沈慧虹質疑身為不分區立委、號稱嚴守財政紀律的高虹安，這時為何不監督？

反觀新竹300博覽會9天創下25萬人次參觀，當時柯文哲參訪新竹市時，還正面稱讚「新竹市政做得好」，更說柯爸柯媽會跟他報告新竹市政。沈慧虹強調，如果不懂辦博覽會，她會很願意分享。