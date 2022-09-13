蔡姓男子於今年3月再度酒駕，橋頭地檢署檢察官於今年7月審核後，不准他易科罰金與易服社會勞動，須入監執行。蔡男以需扶養年邁雙親與還債為由上訴，法官審理後，認為檢方沒有提出具體理由，因此撤銷此處分，另由檢方做出妥適處分。可抗告。

蔡男歷年來共犯下3次酒駕，橋檢於今年7月4日審核後，以蔡男為累犯且酒測值逾呼氣酒精濃度每公升0.55毫克為由，橋院判處蔡有期徒刑4月，併科罰金新台幣1萬元。橋檢不准蔡易科罰金及易服社會勞動，於今年7月7日寄發執行傳票，通知蔡須於7月27日報到發監執行。

蔡男不服上訴，他主張已經對酒駕深感悔悟，且決心改過，加上他要奉養年邁雙親，並清還債務，擔心若入監服刑，恐怕影響連帶保證人的信用，請求撤銷檢察官的執行指揮。

法官審理後認為，檢方於今年7月22日所批示的「駁回聲請」並未載明任何對於蔡男所陳述的個人特殊事由，包含家庭及經濟生活狀況等評量，難以認定已就蔡男聲請易刑處分的事項作實質審核，參考最高法院裁定意旨，應認檢察官就此件執行命令的裁量權行使有所不當。