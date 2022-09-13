威廉與凱特已成為威爾斯親王夫婦

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世後，隨著威廉成為王儲，他和凱特的年收入將暴增超過5倍，高達將近2500萬美元（約7.7億台幣）。

據《新聞周刊》（Newsweek）12日報導，查爾斯當上國王後，威廉除了繼承父親威爾斯親王（Prince of Wales）的頭銜外，還將接手價值超過10億英鎊（約361億台幣）的康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）地產。而在2021-2022年間，這領地為還是王儲的查爾斯帶來2100萬英鎊（近7.6億台幣）收入。

隨著威廉成為王位第一順位繼承人，他也將肩負起經營管理公國的新任務，並為自己，還有凱特及3名子女帶來更可觀的財務資源。

事實上，原本威廉也受到康瓦爾公國的收入資助，但直到2020年夏季，都必須與哈利和梅根夫婦分，收入要少多了。而2020-21的財務帳目顯示，440萬英鎊（近1.6億台幣）活動費要由威廉夫婦和哈利夫婦一起分。

威廉與凱特已成為威爾斯親王夫婦

而威廉在資源大增下，可以為自己，還有妻子凱特從事的計畫挹注更龐大的資金。例如，凱特2021年創建了幼兒中心（Centre for Early Childhood）。

而威廉目前從事的旗艦專案是「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」，為了資助解決氣候變遷危機的創新對策，主辦單位每年都會選出5名得獎人，並各頒給每人100萬英鎊（約3610萬台幣）獎金。

除了威廉外，這獎項背後的大金主還有亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等億萬富翁。按照計畫，「為地球奮鬥獎」將持續頒發10年，直到2030年。