BWF世界羽聯今天（13日）公布最新一周世界排名，寶島球星戴資穎仍是世界第2，落後世界球后、日本好手山口茜1168分；男單王子維則從第17上升到第15。

女單世界前三依然是山口茜、戴資穎及中國大陸陳雨菲，小戴積分11萬零845分，山口茜11萬2013分，雙方差距1168分，接下來小戴要到10月中才會回到國際賽賽場，繼續為成績努力。寶島第2及第3女單仍是許玟琪、白馭珀，各為第35、38名，宋碩芸則是第64名。

男單寶島一哥周天成維持在世界第5，王子維從第17小升兩個位子，來到第15名，兩人也是台灣唯二世界排名在前20的男單選手；東京奧運金牌組合李洋／王齊麟仍是世界第3，王齊麟昨天表示，因為要休息復健舊傷，10月分的丹麥、法國兩站賽事將不參加，希望調整好狀態，為明年拚巴黎奧運參賽資格積分努力，在他休息一個月這段時間，搭擋李洋先暫時和學弟盧震搭配參賽。