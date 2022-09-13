香港政府早前提出逆隔離方案。行政長官李家超今表示，仍在繼續與深圳當局商討隔離的等安排，政府欲設立一個系統，按疫情發展情況，系統可以繼續運作，確保不需要有重大改變，希望可以實行「逆向隔離」措施，相關細節仍在商討中，當中有不少困難要克服，但相信會有好安排。

李家超出席行政會議前表示，逆隔離安排需要符合中國大陸檢疫標準，完成本地逆隔離後不需要在大陸「7＋3」檢疫，相信機制下不會增加向大陸傳入輸入個案風險，期望隔離安排，是可以獨立於疫情的實際變化，不論兩地疫情走勢都可持續運作。

李家超提到，政府與專家顧問討論疫情期間，歡迎不同意見，但當有決定後需要明確告知公眾，因此要求專家統一發放訊息，是避免令公眾混淆。有關做法等同政府內部討論其他政策，商討期間討論不同意見，在決定後就會統一向公眾公布。

對於深圳減少「健康驛站」名額減至1000人，李家超表示，據他了解，此舉是深圳為了控制當地疫情，強調與深圳討論的「逆隔離」是一個長遠、不受疫情變化影響的措施。

另外，李家超提到香港防疫措施須考慮醫療系統的負擔和對高危群組的保障，重申接種疫苗是最佳的方式，當所有群組接種率都理想和高，社會復常的空間愈大。對於有專家認為強制檢測已失去原意，建議取消，李家超指，會抱住開放態度去聆聽各專家的意見。