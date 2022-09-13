（台中中區核貸成數跌破7成，顯見銀行對區域房產仍有疑慮。圖／曾麗芳）

聯徵中心近期公布各縣市第二季房貸狀況，具指標性的六都與新竹縣市，在核貸成數與平均貸款利率與第一季大不相同。成數上各有消長，但成數年增減上，以台中增加1.07個百分點最高；利率表現上全面增加，季增以台中0.25個百分點最多。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，央行3月份升息一碼，衝擊市場買氣，從這次資料來看，除豐原區、霧峰區、神岡區外，利率普遍增加0.2個百分點以上，成數各有消長，接下來隨著央行持續緊縮銀根，購屋人得面對升息與緊縮貸款的雙殺壓力。

住商機構中區協理賴萬指出，綜觀台中各行政區表現，在利率上毫無懸念出現全面上揚，豐原區、霧峰區、神岡區因過往利率偏高，升息後反而看似增加不多。

值得注意的是，中區利率達到2%以上，西區也有1.8%的利率水準，推估可能是前者有屋齡老舊的問題；而西區可能有特殊個案，拉高整體利率水平。

另外，在成數上頗值得留意，核貸成數上，北屯區以79.91%的成數傲視各區域，推估為新案屋況好，加上話題未退燒，同時又有整批房貸支撐所致；中區核貸成數跌破7成，顯見銀行對區域房產仍有疑慮。

另外，大甲區與中區，在第二季核款成數被大減5個百分點以上，可見得銀行似乎已針對個別區域進行積極緊縮，也為下半年房市埋下不確定因子。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，升息循環啟動，從台中市各行政區貸款資料顯示利率有感上升，加上銀行從第二季開始緊縮銀根，雪上加霜的是還有揮之不去的通膨壓力，勢必壓縮購屋人的購屋能力，建議買方評估貸款負擔時，以當下利率再增加0.25~0.5%計算，試算未來若繼續升息，財務狀況能否應付，避免因為資金調度不佳而陷入困境。