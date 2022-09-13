歐洲央行（ECB）在9月8日宣布升息3碼，這是史上最大規模的升息幅度。由於歐元區半數成員國的通膨率達雙位數，因此，法人認為，歐洲未來恐會續升息。

DWS 歐洲首席經濟學家Martin Moryson表示，根據歐洲央行預測，通膨率在預測期結束之前仍將明顯偏高。歐洲央行假設2022年的通膨率為8.1％，明年為5.5％，2024年仍然是過高的2.3％。上述預測似乎非常接近現實。經濟成長方面，該預測也與DWS 所預計的基本一致。假設冬季經濟增長放緩，但在基本情況下，不會出現嚴重的經濟衰退。

Martin Moryson說，升息3碼的決定屬一致決定，此次決定未提供任何直接的前瞻性指引，也許這是為了向理事會中的鴿派人士作出讓步。不過，歐洲央行強調其未來決策將依賴數據，採用現在被稱為「逐會決定」的方法。然而這或許未能使理事會中的鴿派成員感到滿意。畢竟，歐洲央行同時認為，通膨率仍將在非常長的時間內保持非常高的水平。由於幾乎所有產品都涉及油氣和電力，核心通膨率也會在可預見的未來上升，能源的高成本對所有商品和服務的影響越來越大。

通膨率將使歐洲央行別無選擇，Martin Moryson表示，只能在10月和12月繼續大幅升息，即使歐元區受能源危機影響，預計在屆時已經走軟。如果通膨率繼續上升，而且經濟應對能源短缺的情況明顯比許多人預期的要好，DWS甚至不排除升息4碼（100個基點）的可能性。