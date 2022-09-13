慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露採購BNT疫苗遭到勸阻，對此，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中否認阻擋，更稱自己歡迎都來不及了，「講我們擋疫苗，就像講我們自己自廢武功一樣」。民進黨立法院黨團今天（13日）也召開記者會表示，回顧過往，台灣採買疫苗是因中國因素被卡，澄清企業採買疫苗時，政府已全力協助。

民進黨立委郭國文表示，回顧過去，國民黨團曾推動要扶植台灣國產疫苗研發，國民黨台北市長參選人蔣萬安當時也不斷關心國產疫苗的研發狀況，民眾黨立委蔡壁如也質疑，疫苗國家隊動作太慢。但最近的言論當中，國民黨、民眾黨都不斷地企圖透過打壓高端疫苗，來連結政府想阻擋BNT進口。郭國文說，陳時中當時在擔任指揮官，當然希望疫苗能夠進口，但很遺憾仍有不實的內容重新被提起。

郭國文認為，國民黨最期待的恐怕是中國疫苗進口台灣，質疑可能因為當時中央疫情指揮中心沒有進口中國疫苗，因此才挾怨報復，並藉BNT疫苗問題，來打壓國內疫苗、打壓陳時中。

民進黨立委林楚茵表示，中國近日以來仍大規模的封城，就是因為中國科興疫苗效益不佳，因此過去一年來，民進黨阻擋的其實是中國無效的疫苗以及來自中國疫情的侵害。林楚茵指出，國民黨立委一再想利用疫苗議題對選舉操作，型塑政府想要阻擋BNT疫苗的形象，但回顧過往資訊就可發現，2021年時外媒就指出，阻擋台灣進口疫苗的是中國，因此政府才透過與企業聯手方式採購疫苗。

林楚茵認為，國民黨團對於中國阻擋台灣進口疫苗的行為沒有發聲，又不斷想透過各種管道購買無效的中國科興疫苗，若當時政府與中央疫情指揮中心沒有守住，今天台灣人民就會在中國與國民黨聯手之下，施打了無效的科興疫苗。

林楚茵表示，非常感謝鴻海、慈濟、台積電等民間企業表達捐贈意願，順利簽約購買後捐贈給政府，讓政府與民間攜手合作至今，台灣這幾年經濟才不太受疫情影響，經濟狀況能持續向上表現。林楚茵說，人民確實因為疫情而使得生活不便，但對比全球其他國家的經濟狀況，台灣確實守了下來，讓民眾在與病毒共存的情況下正常生活。