據澎湃新聞報導，近日，由上海之江生物研發的「小青耕」全自動核酸檢測平台獲大陸國家藥監局批准上市，成為目前大陸國內體積最小、自動化程度更高的一體化磁珠法＋螢光PCR核酸檢測系統，這一台設備僅重45公斤，可放置桌面，能自動化完成樣本管開關蓋、移液前處理、奈米磁珠法核酸提取、PCR體系構建、螢光PCR擴增等核酸檢測全流程，從而實現無人值守，以此來緩解目前核酸檢測專業人員數量不足的問題。

報導稱，一台「小青耕」搭載了48個PCR擴增反應孔，可在2小時內完成48管樣本的檢測。如果搭配20混1方案，2小時內至少可完成960人份樣本，單次檢測通量1-48樣本靈活設置，可有效提高門、急診核酸篩查與復核效率，緩解人員不足的矛盾，也可快速提升醫療機構、疾控中心、機場口岸等的全自動核酸檢測能力。

同時，「小青耕」將核酸檢測流程的各模塊高度集成，佔地面積小於0.4平方公尺，極大程度節省實驗室緊張的空間，有限空間內最大程度提升核酸檢測能力。同時搭載全封閉負壓系統、紫外消殺和HEPA高效過濾系統，達到生物安全二級標準，全面保護檢驗人員操作安全。

報導稱，早在2022年4月，上海之江生物另一款核酸檢測一體機「青耕一號」也已獲批上市。「青耕一號」能連續運轉24小時，可全自動化實現單管檢測4500管，如果採用20混1方案，日檢測量最高可達9萬人次，且24小時連續工作僅需人工干預4次進行耗材移放，能快速提升上海尤其機場口岸、醫療機構等區域的大規模核酸檢測能力。

而與「青耕一號」相比，「小青耕」功能集約緊湊但全面，單台設備僅45公斤，可放置桌面，適用於各類實驗室，包括發熱門診、急診以及移動車載等空間環境相對有限的場所，快速靈活解決個性化需求。

上海之江生物科技股份有限公司方面表示，當前，該公司還在開發更多核酸檢測一體機可搭載檢測項目，致力於減少病人檢查多頭跑、等待時間長的難題，為分子診斷領域作出更多貢獻。