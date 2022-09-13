日前高雄市政府捷運工程局表示即將展開捷運紫線可行性評估，引發網友熱議，認為紫線大多數路線皆在郊區，應先考慮如青線人口稠密都會區路網。臉書粉專「高雄好過日」發文痛批，表示高市府評估的方向，完全錯誤，在尚未興建路網中，效益最高的路段，服務最多高雄市民的路段不建，跑去建注定虧錢的路線。捷運工程局表示，感謝各界提供意見，後續會納入委託研究案中審慎評估檢討。

紫線全長30.3公里，規畫路線涵蓋左營至佛光山，但大部分路線位於郊區，人口較少，而青線長度約 5.73 公里，全路線分布於民族一路與重愛路，皆為人口稠密的都會區，未來又能與捷運黃線串聯，有不少市民認為優先完善人口稠密都會區的路網，再對郊區作規畫。

臉書粉專「高雄好過日」9日發文表示，捷運工程局8日接受議員質詢時答詢表示，紫線東段活動量少（非都會區、人口少），所以會納入原燕巢線、右昌高鐵線、與燕巢二階線共3段共30.3公里，一起進行可行性評估，後續再視評估結果，提出綜合規畫與環評。

對此，高雄好過日痛批，在尚未興建路網中，效益最高的路段，服務最多高雄市民的路段不建，跑去建注定虧錢的路線，然後再用紫線盈餘的路段去補錢坑，再把郊區的農地變更為住商區，嘗試花費極大心力做聯開填補虧損，這種思維實在無法了解。

高雄好過日指出，應該先納入評估的是青線＋右昌線＋紫線，或至少把青線放進來，在4段中選效益較高的3段先做，其餘留待後續延伸。

捷運工程局今日發表聲明表示，今年7月獲交通部同意補助辦理捷運紫線可行性研究經費1680萬元，高市府自籌320萬元，目前只是剛開始辦理委託研究，還沒有那裡先做的問題，感謝各界提供意見，後續會納入委託研究案中審慎評估檢討。

捷運工程局強調，會持續廣納民意，並將於可行研究過程中適時召開說明會收集地方意見。有關各界對捷運紫線及青線的指教與意見，高市府將併入紫線之可行性研究招標案中分析評估。