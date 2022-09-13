網路社群世代，候選人大量使用社群媒體接觸選民、與民眾互動溝通、宣布政策規劃。民進黨新竹市長候選人沈慧虹，則利用社群走出不一樣的風格。沈慧虹近日臉書上出現新標籤「虹姐聊聊天」，內文感性柔軟，從自己的求學記憶，到對雲林故鄉的情意，吸引破萬網友按讚。

沈慧虹擔任副市長時期隱身在幕後，現在從幕後走進大眾目光，民眾透過訪問報導認識沈慧虹，也追蹤臉書粉絲專頁。粉絲專頁除了分享政策、政見，用以澄清對手惡意抹黑的誤解，「虹姐聊政策」之外，「虹姐聊聊天」讓網友貼近沈慧虹，不少網友看過沈慧虹臉書後，驚訝發現，原來沈慧虹情感豐沛、心地柔軟，就像社區大姐。

上週三天中秋連假結束，看到準備收假返回工作崗位的人潮，沈慧虹感性分享以前也會南來北往的往事。她說「和多數北上打拼的遊子一樣，出外唸書工作後，能待在故鄉的時間越來越少。」基於身在公職的責任感，也都不敢離開太久，來到新竹後責任更重，因此只能選擇當天來回。

她分享，母親還在世時中秋和過年假期會是難得留在老家過夜的時刻，心情雀躍、手上一定提著米粉貢丸當伴手禮，隔天一定會起個透早，去吃家鄉味早點。收假返回工作崗位，仍有對家鄉的依戀，卻也帶著被家鄉充飽的電力，又有精神繼續為生活夢想打拼。

民眾回饋共鳴留言超過400篇，無論是「回憶自己記憶中的家鄉味」或表述「離開家鄉的女兒，母親在與不在，那個心情真的不一樣」的抒發。質樸文字道盡出外遊子心聲，也拉近每一位離家打拼網友的心。沈慧虹說，現在新竹是她唯一的家。正在參選新竹市長一職，只希望能繼續為新竹市做更多。能以自己的專業為大家帶來更好的生活，對她來說就是最棒的事。