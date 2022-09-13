民進黨新北市議員參選人卓冠廷臉書稱農委會公開所有報告內容和契約之後，國民黨桃園市長參選人張善政的「保密」就不存在。對此張善政競辦發言人曾俊豪直言，特定個別政治人士所謂的「分析」、「認為」都無法代表農委會，只有農委會擁有公開與否的權利，呼籲卓可以去跟農委會反映，別越俎代庖。

民進黨新北市議員候選人卓冠廷在臉書表示，張善政與農委會的確有「保密協定」，但是在農委會自己公開所有報告內容和契約之後，張善政的「保密」就不存在。

張善政競辦發言人曾俊豪對此表示，謝謝民進黨新北市議員參選人跨區，這麼關心桃園選情。然而，特定個別政治人士所謂的「分析」、「認為」、都無法代表農委會。

曾俊豪說，針對宏碁計畫案，農委會主委陳吉仲已多次表示「釐清中」，外界應該尊重農委會，不應越俎代庖，認為自己個人立場可以凌駕中央政府機關之上。張善政競辦再次強調，宏碁案合約中的甲方就是農委會，只有農委會擁有公開與否的權利，大家可以去跟農委會反映。