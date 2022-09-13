嘉義市議員蔡文旭質疑競選看板使用嘉義市logo不妥。（蔡文旭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員蔡文旭今天在議會質疑競選看板使用嘉義市logo不妥。（蔡文旭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府委託設計的城市識別系統logo，有議員質疑用於市長競選廣告看板上不妥，張秀華議員澄清表示，市府曾宣布開放民眾使用，她很認同，而用在與黃敏惠市長合體的競選看板上，行銷嘉義市；黃敏惠則表示，城市識別系統能凝聚市民認同感，她個人競選看板還沒掛出來。

蔡文旭議員指出，市府花496萬元設計「嘉義市城市品牌識別系統及logo」，有鄉親反映被黃敏惠市長放在選舉看板上，有假公濟私之嫌。

張秀華表示，這塊看板是她掛在友愛路及北興路口的競選廣告，因市府發表「嘉義市城市品牌識別系統」時宣布為了行銷嘉義市城市品牌，開放民眾使用，她十分認同，也認為設計很美觀，因而在與黃敏惠市長合體的競選看板上使用logo，幫忙行銷嘉義市。

張秀華說，市府設計的「嘉義市城市品牌識別系統」屬於公共財，目前年輕族群廣為流傳，代表這個設計普遍被認同，愈多人喜歡用就是最好的城市行銷，市府花錢就更有效益了。

市府智慧科技處長郭軒志說，這套嘉義市城市品牌識別系統是市府委外設計，智慧財產權是市府所有，目前開放「嘉市體」字體使用，同時正在申請logo商標權，等程序完備後提供非營利、合法使用。

黃敏惠表示，嘉義市城市品牌識別系統是全國第1個城市識別系統設計，能凝聚市民對嘉義市的認同，程序完備後也鼓勵合法使用，促進城市的行銷。