隨飲食、生活習慣改變，我國十大癌病中，大腸癌等消化系統相關癌症就佔了4項；為保障國人健康，新光金控(2888)旗下新光人壽推出「食在安心」終身健康保險附約，針對消化系統疾病，強化住院與手術保障，「外掛式」的食安創新設計，以成本最小、效益最大的方式，直接補強多數保戶現有的保障缺口。

新光人壽以「餐桌上的安全，舌尖上的保險」為出發，創新設計的「食在安心」附約可保障至99歲，可投保年齡最高為65歲，分為10年、15年、20年期；針對大腸癌等消化性惡性腫瘤提供一次性特定疾病保險金，為住院日額的25倍，並同時對262項消化性手術醫療保險金每次最高80倍，還有特定住院日額保險金，同一次住院期以30天為限，新光人壽表示，累計三項總給付上限為住院醫療日額的600倍。

以30歲、投保「食在安心」住院醫療日額1000元為例，男性年繳保費為5350元、女性為3940元；新光人壽表示，為落實公平待客，也開放「嗣後附加」，只要符合新壽指定的終身醫療險，就能於尚在繳費中的有效契約上附加「食在安心」，提供保戶更多元化的選擇。

為延續「新光一畝田幸福餐桌」公益理念，新光人壽總經理黃敏義宣布，每張「食在安心」保單將捐贈100元予台灣食物銀行聯合會，並號召新光小農發揮綠愛心，投入食物銀行續食計劃，雙管齊下，讓家家戶戶都能享受餐桌上的幸福。

新壽長期關注飲食健康議題，黃敏義表示，今年初啟動「新光一畝田幸福餐桌」公益計劃，號召小農簽署共好誓約、呼籲民眾支持友善耕作的食材，除了落實ESG，也期盼食農共好成為台灣永續發展的動能。

新壽以「食在安心」保單等方式經費贊助外，新光小農夥伴也投入公益，捐出即期優質食材，串聯企業與社會的力量，幫助弱勢家庭不只吃得飽，更能吃得好，達成續食零浪費，展現新光永續經營「低碳、創新、共好」的核心價值。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，從萬華忠勤里做起，目前已於全台設立60間大小型據點，目標推廣至全台319個鄉鎮；方荷生表示，食物銀行與新光的淵源始於未成立之前，當時新壽免費提供新光摩天大樓站前廣場舉辦義賣募款活動，讓他籌措到第一筆啟動資金，從南機場樂活園地開始，逐漸發展成如今的食物銀行，希望能透過本次合作，延續食與善的正向循環。