受梅花颱風影響，連續雨勢，新竹縣山區出現落石坍方及停電情形，消防局指出，從11日凌晨0點開始到13日上午為止，通報災情已搶修完畢，但13日上午又陸續出現落石坍方，廠商已盡速修復，請民眾非必要請勿前往山區，同時因土石流紅色警戒，目前秀巒國小已經停止上班上課。

農業處長范萬釗說，因12日風雨較大，依據農委會水保局發布土石流黃色警戒，立即通知尖石鄉秀巒地區白石溪旁3戶居民做預警性撤離，且竹60線白石溪從控溪吊橋至涼亭路段也暫時封閉，農業處會與尖石鄉公所、水保局及縣府教育局、消防局、警察局保持密切聯繫，呼籲民眾暫時不要經過該路段。

范萬釗說，農業處從12日下午3時成立土石流災害應變小組3級開設，並同步通知尖石鄉公所成立災害應變，13日上午6時30分水保局發布秀巒地區土石流及大崩塌紅色警戒，農業處已將應變小組提升至2級開設，並同步通知尖石鄉公所及相關單位做災害應變。

同時水保局發布尖石鄉秀巒地區土石流及大崩塌紅色警戒，農業處立即聯繫尖石鄉公所、教育局協助，秀巒國小從13日11時停止上班上課，並立即將學生暫時撤離至國小對面的禮堂，等待家長接回，如警戒解除，明天學生就可以復課。

目前尖石鄉公所疏散與撤離作業準備就緒，有關物資部分已補齊，田埔文化健康站收容處所也已開設，已做好萬全準備。

尖石鄉公所指出，尖石前後山因連續雨勢，13日上午部分路段陸續出現落石崩塌情形，包括竹60-1線11k、竹60線23.K＋600、37k＋850、43k＋850石磊道路8k、司馬庫斯部落聯絡道路6k＋150、那羅煤源聯絡道路等，目前鄉公所開口廠商已盡速清除，後續其他路段可能還會發生落石，請民眾非必要請勿前往，以免發生危險。

消防局長孫福佑說，截至13日上午8時，全縣累積降雨量最多為尖石鄉鳥嘴山，總共391公釐，雖然跟過去的颱風相比，雨量相對並不是那麼多，前一日災情造成尖石鄉後山的泰崗、新光、養老及司馬庫斯部落約380戶停電，另尖石鄉玉峰村石磊道路8公里處、尖石鄉竹60線28.4K及30.1K，還有五峰鄉竹122縣道38K處皆有落石坍方，橫山鄉則是田洋街旁下灣子橋崩塌，導致溪水上漲，目前已搶修完畢。