近日柬埔寨有不肖人士打著高薪幌子，欺騙受害者去當地打工，實際卻做出人口買賣、強摘器官等不法情事，令如今不少台灣人聞風喪膽，哪知這次網紅團體「反骨男孩」到泰國員工旅遊時，成員酷炫故意串通泰國店員，惡整女友柔柔假裝說要「送妳去柬埔寨」，嚇得柔柔信以為真，眼淚立刻潰堤、嚎啕大哭。

在反骨男孩最新影片中，酷炫突發奇想惡整女友柔柔。於是，他串通便利商店的泰國店員，假扮壞人抓住正在結帳的柔柔肩膀，一路把人拖向門外，柔柔當下傻住尖叫跌坐在地，一旁看見後的酷炫更假裝稱「我送妳去柬埔寨啊」，哪料，柔柔不但真的信了此事，還一臉不可置信大哭掙扎，場面一度非常失控。

在酷炫安排下，泰國店員抓住柔柔肩膀就往外拉。(圖/反骨男孩 Youtube)

柔柔嚇到跌坐在地，眼淚還直接流了出來。(圖/反骨男孩 Youtube)

緊接著，店員把驚魂未定的柔柔向外拉，後來酷炫看女友真的快受不了，才從後方抱住安慰：「好啦沒事沒事，我在我在對不起」，並向柔柔坦承，是有先跟店員串通好要嚇她，不過女友仍心有餘悸地瘋狂落淚，倒在酷炫的懷中，最後酷炫見此笑稱，這是送柔柔的情人節禮物，並稱：「慘了我回去一定會被罵」。

酷炫看女友哭到不能控制，輕聲安慰她。(圖/反骨男孩 Youtube)

酷炫最後笑說，騙女友去柬埔寨會被罵。(圖/反骨男孩 Youtube)

網友看完影片後則回覆：「柔柔不哭不哭，眼淚是珍珠」、「酷炫回去一定會被揍」、「我出國就會變超膽小…真嚇到」、「還以為是真的被抓走柔柔沒事沒事」、「「辛苦酷炫了柔柔也太容易哭了吧」、「看到柔柔哭好心疼～」、「酷炫對柔柔開的玩笑有點過頭，真的要加倍補償柔柔」、「等柔柔回台灣跟你算帳」。